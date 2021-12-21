Aliağa'daki yaban hayatı kitapta anlatıldı - Son Dakika

Türkiye'de gözlenen 494 kuş türünden 208'inin görüldüğü Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası'nı anlatan bir kitap hazırlandı.

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal varlığını ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla hazırlanan kitap, bölgede görülen 208 kuş türü hakkında tanıtıcı bilgiler içeriyor.

Uzman Biyolog Nigar Albay Mutlu danışmanlığında, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı Berat Akkaş tarafından hazırlanan ve Aliağa Kent Kitaplığının 17. kitabı olarak hazırlanan çalışma, sanayinin yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yaban ve doğal hayatın zenginliğini de ortaya koyuyor.

Kitaba okurlar, 3 Ocak'ta Aliağa Kent Kitaplığından ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bu kitapla ilçenin doğal varlıklarını, kuşların yaşam alanlarını, kuş türlerini fark edip, onları korumak ve yarınlara ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Eserin yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Acar, "Aliağa'mız bir sanayi şehri olmasının yanında çok zengin tarih, kültür ve doğal zenginliklere sahip. Aliağa'da hem sanayi, hem tarih, hem doğa ve turizm var. Yayınlanan bu eser, Aliağa'mıza değer katan doğal zenginliklerimizi gözler önüne serip, çevre duyarlılığımızın, tüm canlıları ve ekosistemi koruma irademizin bir ürünü olarak sizlere ulaşıyor. Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası yayınımızın Aliağa'mıza, öğrencilerimize ve tüm okurlarımıza yararlı olmasını dilerim." dedi.

Kitabın editörü Berat Akkaş ise 1 yıl süren çalışmaların sonucunda çok değerli bir kitabın ortaya çıktığını kaydetti.

Aktaş, "Bu çalışmayla çok değerli bir envanter oluşturuldu. Çocuklarımıza, gençlerimize çevremizdeki yaban hayatı ve doğal zenginlikleri göstermek için güzel bir çalışma gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.