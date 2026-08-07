Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Alişan, Nevşehir'de düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesindeki festival alanında düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Alişan, hayranlarıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları devam ediyor.
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