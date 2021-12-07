Alman basınına Çerkes köyünden sert tepki - Son Dakika

- Alman basınına Çerkes köyünden sert tepki

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Çerkeslere asimilasyon uygulandığı yönündeki iftirasına Simav'ın Çerkez köyü Kiçir'den 'Yalan' cevabı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı halkının çoğunluğu Çerkes olan Kiçir köyündeki vatandaşlar, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Türkiye'de Çerkeşlere asimilasyon uygulandığı yönündeki haberine sert cevap verdi.

Kiçir köyünde Çerkes kültürünün ve Çerkezcenin öğretilmesinde büyük emeği olan Metin Canbulut (68), Alman devleti BND kuruluşunun yayın organı olan Deutsche Welle tarafından, Çerkeslerin kültürleri yok oluyor asimile ediliyor diye Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kışkırtıcı bir yayın yapıldığını belirtti. Canbulut, "Çerkesler, Dünya'nın her yerinde en güvenilir kişiler olarak kimliklerini, kültürlerini, dillerini muhafaza etmişlerdir. Türkiye'de belli dönemlerde bazı zorluklar görmüş olabilirler. Devletimizin kuruluşunun ilk yıllarında, Çerkes Ethem'den dolayı mağdur olmuş kişiler olabilir. Fakat Çerkesler Türkiye'de her zaman en kritik ve kilit noktalarda görev almışlar, görevlerini başarıyla yürütmüşlerdir. Deutsche Welle denen yayın kuruluşu kasıtlı olarak Çerkesleri ayırımcılık yapsınlar, sokağa dökülsünler, birbirlerine düşsünler diye aleyhte bir yayın yapmıştır. Gerçek Çerkesler, Deutsche Welle'yi hiçbir zaman tasvip etmez. Biz Çerkezler bulunduğumuz hiçbir yere ihanet etmeyiz. Almanya'ya giden bazı kişilerin Türkçeyi unutmuş olabileceği gibi, Çerkezçeyi de bazı kardeşlerimiz unutmuş olabilir. Çerkesler diline müziğine, mitolojisine, folklorune bağlıdır. Bir Çerkes mızıka sesi duyduğu zaman Dünya'yı unutur, oyunu gördüğü zaman bütün benliğiyle katılır. Ortaokuldan başlamak üzere üniversitelere kadar, Çerkesce seçmeli ders olarak vardır. İsteyen herkes Çerkesceyi öğrenebilir ve okumaya başlayabilir. Çerkesceyi öğrenmek isteyenlere ben 1 ayda öğretirim. Çerkeslerde ihanet olmaz, Deutsche Welle'nin yalan haberiyle kimse Çerkeşleri sokağa dökemez. Biz kimliğimizi ve kişiliğimizi Deutsche Welle'den öğrenecek değiliz. Biz Çerkeslerin 5 bin yıllık tarihimiz ve kültürümüz var. Çocuklarımız da bu kültür üzerine yetişiyor. Çerkesler kendi şahsi meseleleri için Devlet'e kafa tutmaz, ihanet etmez. Bunu Deutsche Welle de bilsin, bunlara yağcılık yapan çanak tutan Türkiye'deki yan kuruluşları da iyi bilsin" diyerek tepkilerini dile getirdi.