Altın İnsan Ödülleri\'nde "Yaşayan Roman Kahramanı" Londra\'daki Zülfü Ağırbaş Oldu

Gerçek yaşam öyküsünü anlattığı ve Türkiye'de büyük ses getiren Mr. Çoban kitabının yazarı Zülfü Ağırbaş, "Yaşayan Roman Kahramanı" kategorisinde Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü. Londra'da yaşamını sürdüren ve edebiyat dünyasında derin izler bırakan Ağırbaş, onur konuğu olarak katıldığı törende ödülünü büyük bir gururla teslim aldı.

MR. ÇOBAN İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ İLE OKURLARINA HAZIRLANIYOR

Mr. Çoban kitabı, yalnızca bir yaşam öyküsünü değil, aynı zamanda insanın içsel mücadelesini, sabrını ve hayata tutunuşunu anlatıyor. Kitap kısa sürede satış rekorları kırarken, şimdi İngilizce çevirisiyle uluslararası okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor.

Tören sırasında duygularını dile getiren Ağırbaş, "Bu ödül benim için tarif edilemez bir onur. Yaşadıklarımı bir romana dönüştürmek kolay olmadı. Ama bu kitap, hayatımın aynası ve bu ödül de o aynadaki gerçeğin takdiri" dedi.

Zülfü Ağırbaş, şu sıralar ikinci kitabı üzerinde çalışıyor. İçindeki bilgi hazinesini yeniden kelimelere dökmeye hazırlanan yazar, okuyucularını yine etkileyici bir yolculuğa çıkarmaya kararlı.

Altın İnsan Ödülleri, bu yıl bir ödülü de Londra'ya uzatarak, ilham veren hayatları onurlandırmaya devam ediyor.