Altın Portakal'da Onur Ödülleri Belli Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Portakal'da Onur Ödülleri Belli Oldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy ve diğer sanatçılara verilecek.

23.09.2024 15:17
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Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.

Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA

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