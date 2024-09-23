Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.
Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Altın Portakal'da Onur Ödülleri Belli Oldu - Son Dakika
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