Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başlıyor

17.06.2026 10:10
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali ve Film Forumu için başvurular 29 Haziran'da başlıyor.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Film Forumu'nun başvuruları 29 Haziran'da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festival kapsamında Film Forumu'nun 25-27 Ekim tarihleri arasında 13. kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Foruma başvuruların 29 Haziran'da başlayacağı, 21 Eylül'de de sona ereceği bilgisi verilen açıklamada, foruma Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu kapsamında "Pitching" ve Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu, Work-in-Progress Kurmaca Film Platformu ve Work-in-Progress Belgesel Film Platformu kategorilerindeki projelerin kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvuruların da 29 Haziran'da başlayacağı vurgulandı. Bu kategorilerdeki başvuruların ise 31 Ağustos'a kadar kabul edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Antalya, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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