"Altın Safran Belgesel Film Festivali" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor - Son Dakika
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"Altın Safran Belgesel Film Festivali" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

06.05.2022 10:51
"Altın Safran Belgesel Film Festivali" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Bu yıl 8-11 Haziran'da yapılacak festival çerçevesinde, fotoğraf yarışmasına başvurular 10 Mayıs'a kadar "www.altinsafran.org" adresinden alınıyor.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, festivale belgesel ve fotoğraf dallarında önemli katılımın olduğunu belirtti.

Etkinliğin Safranbolu'nun tanıtımına büyük katkısı olduğunu aktaran Köse, "Festivalimiz kapsamımda düzenlenen yarışmalarla da kentimizi çok sayıda belgesel ve fotoğraf sanatçısının ziyaret ettiğini görüyoruz. 10 Mayıs'ta mesai bitimiyle sona erecek fotoğraf yarışması da bu güzelliklerden biri. Katılımcıların verilen tarihlere kadar eserlerini bizlere ulaştırmaları gerekiyor. Bu yıl belgesel film ve fotoğraf yarışmalarının yanı sıra belgesel film yapım destek yarışması da düzenliyoruz. Burada amacımız belgesel yapımını teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

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Film Festivali, Belgesel, Altın, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Altın Safran Belgesel Film Festivali' fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor - Son Dakika


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