Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi - Son Dakika
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Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi

18.05.2022 20:58

Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi 17 ülkeden 77 yabancı ressamın yanı sıra 41 Türk sanatçının da çalışmalarının yer aldığı Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi

YALOVA - 17 ülkeden 77 yabancı ressamın yanı sıra 41 Türk sanatçının da çalışmalarının yer aldığı Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen sergiye Rusya, Ukrayna, İran, Mısır, Avusturya, Tunus, İsviçre, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Slovenya, Belçika, Belarus, Japonya, Bulgaristan ve İngiltere'den yabancı sanatçılar katıldı. Altınova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide Türk sanatçıların da çalışmaları yer aldı. Sergiye katılan Rus ressam Lara Gendalman, 10 yıl önce ilk defa İstanbul'a geldiğinde gördüğü Ayasofya'nın tablosunu yaptığını dile getirdi. İranlı ressam Amir Agha da, İngiltere'den sergi için Türkiye'ye geldiğini ifade etti. Savaş yüzünden Türkiye'ye geldiğini belirten Ukraynalı Elvira Yakovchyk da sergide çalışmasını görücüye çıkarttı.

"İlk defa uluslararası bir sergi yapıyoruz"

İlçede üçüncü resim sergisinin açıldığını söyleyen Belediye Başkanı Metin Oral, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda hem Yalova hem de Türkiye'den katılan sanatçılarımızla sergiler yapmıştık ama ilk defa uluslararası bir sergi yapıyoruz. Katkı sağlayan bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum" dedi.

"7'den 77'ye Projesi" çerçevesinde bu çalışmayı yaptıklarını ve farklı yaş gruplarına hitap edildiğini söyleyen Oral, "Sergimizin haricinde Kent Müzemiz ve Deniz Feneri Müzemizi iki aylık süre içerisinde açmayı hedefliyoruz. Ardından da Kuş Müzemizi açacağız. Daha sonra arkeoloji ve hamam müzelerimiz geliyor. Ayrıca yazın Altınova'daki kültürlerimizin tanıtıldığı bir kültür festivalimiz var" diye konuştu.

Sergi açılışına Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski de katıldı.

Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi
Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi
Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi
Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi

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Aksa Akrilik'e Hezarfen projesinden 2 ödül Aksa Akrilik'e Hezarfen projesinden 2 ödül
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi - Son Dakika


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