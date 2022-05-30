Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı

30.05.2022 17:12
Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı

Altınözü ilçesinde, belediyenin organizasyonunda 1. Kitap Fuarı açıldı.

Altınözü ilçesinde, belediyenin organizasyonunda 1. Kitap Fuarı açıldı.

Belediye Başkanı Rıfat Sarı, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki etkinliğin açılışında, ilçede fuarı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitap fuarının 5 Haziran'a kadar açık kalacağını belirten Sarı, fuarda okurların yazarlarla bir araya gelme fırsatı da bulacağını söyledi.

Fuara katılan yazar Sinan Yağmur da kitap tutkunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Açılışa, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Rıfat Sarı, 15 Temmuz, Altınözü, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altınözü'nde Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika


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