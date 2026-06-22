Altınpınar Limni Gölü'nde Doğa Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınpınar Limni Gölü'nde Doğa Keyfi

Altınpınar Limni Gölü\'nde Doğa Keyfi
22.06.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Altınpınar Limni Gölü, muhteşem doğasıyla ziyaretçilere huzur sunuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Altınpınar Limni Gölü, çevresindeki sarıçam ormanları ve rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 37, Torul ilçesine ise 15 kilometre uzaklıktaki Altınpınar köyü sınırlarındaki göl, yaylaların bulunduğu alanda denizden 1880 metre yükseklikte yer alıyor.

Sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan sahalara verilen "B tipi mesire yeri" statüsüne sahip Altınpınar Limni Gölü, zengin flora ve faunası, el değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.

Ziyaretçiler, Limni Gölü'nün çevresinde, Altınpınar Yaylası'nda ve yamaçlardaki sarı, beyaz ve mor çiçekler arasında fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Gölü ziyaret eden Cuma Zehiroğlu, AA muhabirine, Altınpınar Limni Gölü'ne güzel zaman geçirmek için geldiklerini söyledi.

Zehiroğlu, çocukların eğlenebilmesi ve temiz hava alabilmek için Limni Gölü'nü tercih ettiklerini belirterek, "Burası güzel. Doğa ile iç içe. Güzel bir alan. Korunmuş. Doğal bir yer olduğu için de keyifli vakit geçirilecek bir yer." diye konuştu.

Songül Zehiroğlu da Altınpınar Limni Gölü'nde ailesiyle keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Altınpınar, Gümüşhane, Sarıçam, Turizm, Torul, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altınpınar Limni Gölü'nde Doğa Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Altınpınar Limni Gölü'nde Doğa Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.