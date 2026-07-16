Altıntaş\'ta 15 Temmuz Anma Programı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ayşegül Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Memduh Ömür Harput, Belediye Başkan Vekili Adem Yakacı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve duaların edilmesiyle başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin yanı sıra, 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığı anlatan sinevizyon gösterileri katılımcılarla buluşturuldu.

Anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması hep birlikte takip edildi. Konuşmanın ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Altıntaş'taki camilerde de eş zamanlı olarak sela okundu.

Duaların edilmesiyle sona eren programda, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. - KÜTAHYA