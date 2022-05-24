Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği - Son Dakika
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Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği

24.05.2022 11:00

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartular dönemine ait Altıntepe Kalesi'nde çıkarılan eserler, temsil ettiği kültürün tek örneklerini oluşturuyor.

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartular dönemine ait Altıntepe Kalesi'nde çıkarılan eserler, temsil ettiği kültürün tek örneklerini oluşturuyor.

Urartuların ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun da günümüze ulaşan en önemli merkezlerinden olan Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor.

Urartu döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eser bulunan kale ve çevresindeki ilk kazı, 1959-1967'de Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından 2003'te yeniden yapılan kazı çalışmaları ise 2019'da tamamlandı.

Urartular'ın Anadolu'da bugüne ulaşan en önemli şehirlerinden olan 2900 yıllık kalede gerçekleştirilen kazılarda, bazıları tek örnek olan birçok önemli bilgi ve tarihi eser elde edildi. Söz konusu bilgiler ise birçok makale ve yayımlanan kitaplarda değerlendirildi.

Kazı çalışmaları sonrası hazırlanan projeyle restore edilip yürüyüş yolları yapılarak açık hava müzesine dönüştürülen kale, çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması sonrası ziyarete açılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, AA muhabirine, Altıntepe Kalesi'nde yapılan kazıların Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Kalenin uzun yıllar devam eden kazı çalışmaları sonrası açık hava müzesine dönüştürüldüğünü anlatan Heb, şöyle konuştu:

"Kent merkezimize 14 kilometre uzaklıkta yer alan Altıntepe Kalesi'nde ilk kazılar merhum Prof. Dr. Tahsin Öngüç tarafından 1959 yılında başlamış, hocamızın kazıları 1968 yılına kadar devam etmiştir. İkinci etap kazılar ise 2003-2020 yılları arasında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda Urartu dönemine ait önemli mimari kalıntılar ve eserler bulunmuştur."

Bulunan eserler temsil ettiği kültürün tek örnekleri

Hep, Altıntepe'nin Urartu medeniyetinin günümüze kadar gelmiş önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirterek, "Altıntepe'de ortaya çıkarılan Urartu dönemi yapıları Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış ve temsil ettiği kültürün tek örnekleridir. Kaleden çıkarılan eserler Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmekte olup, birçok makale ve yayınlanan kitapta değerlendirilmiştir. Altıntepe Kalesi günümüze kadar gelmiş Urartu medeniyetinin önemli yerleşim yerlerindendir." dedi.

Mozaik tabanlı kilise kalıntıları bulunarak restore edildi

Arkeopark'a dönüştürülen bölgenin birçok tarihi kalıntıyı içinde barındırdığını aktaran Heb, şu ifadeleri kullandı:

"Kalede Urartu dönemine ait iç kale yapısı ve surları, tapınak, apadana, depo binası, açık hava tapınağının temel kalıntıları ve yer altında yapılan üç taş örme oda mezar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Urartu sonrası döneme ait hayvan figürleriyle bezeli mozaik tabanlı kilise kalıntıları da günümüze ulaşmıştır. Kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde yapılan çalışmalar ile arkeoparka dönüştürülüp açık hava müzesi olarak halkımıza hizmet vermesi için çalışmalar devam etmektedir."

Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği
Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği
Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği
Altıntepe'den çıkartılan Urartu eserleri temsil ettiği kültürün tek örneği

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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