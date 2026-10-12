Alya Karen Alan, Bulgaristan\'da Horon eseriyle üçüncülükten birinciliğe yükseldi

Edirne'de üç yaşında piyano çalmaya başlayan Alya Karen Alan, Bulgaristan'da geçen yıl üçüncü olduğu uluslararası müzik yarışmasında bu yıl birincilik elde etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim alan 12 yaşındaki Alan, Bulgaristan'ın Dobriç kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması'na Türk besteci İlhan Baran'ın "Horon" eseriyle katıldı.

Piyano dalında birincilik kazanan Alan, eğitimini sürdürerek yeni başarılar elde etmek ve gelecekte orkestrayla sahne almak istiyor.

Alan, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı piyano eğitiminde konservatuvarın katkısıyla kendini geliştirdiğini söyledi.

Geçen yıl üçüncülükle döndüğü yarışmada bu yıl birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Alan, "Hem ülkemi hem okulumu hem de arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi temsil ettim. İyi bir derece aldığımı düşünüyorum. Yarışmaya Türkiye'den sadece ben katıldım." dedi.

Alan, yarışmada Bulgaristan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan müzisyenlerin de yer aldığını ifade etti.

"Bir derdim olursa gidip piyano çalıyorum"

Piyanonun hayatında yalnızca eğitim ve yarışmalarla sınırlı bir yer tutmadığını anlatan Alan, çalarken rahatladığını dile getirdi.

Alan, "Benim için çok rahatlatıcı. Bir derdim olursa gidip piyano çalıyorum. Keyifli oluyor, aynı zamanda huzur verici bence. Birinci hedefim yüksek bir seviyeye ulaşmak. İkinci hedefim de çok iyi parçaları teknik anlamda iyi çalabilmek. İleride bir orkestrayla çalmak isterim." diye konuştu.

Türk bestecinin eseriyle gelen başarı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar da çalışkan ve yetenekli bir öğrenci olarak nitelendirdiği Alan'ın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencisinin aynı yarışmada üçüncülükten birinciliğe yükseldiğini belirten Dağlar, ödülün Türk bestecinin eseriyle kazanılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Dağlar, "Bu yıl tekrar katılarak birincilik ödülüne layık görüldü fakat en önemlisi ünlü bestecilerimizden İlhan Baran'ın Siyah ve Beyaz albümünden Horon adlı eserle katıldı. Türk eseriyle katılıp yurt dışında ülkemizi çok güzel temsil etti. Bu da çok önemliydi." dedi.

Yarışmaların ve ustalık sınıfı programlarının öğrencilerin müzikal gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Dağlar, yurt içindeki ve dışındaki bu etkinliklerin yeni fırsatlar sağlayabildiğini kaydetti.

Dağlar, Alan'ın gelecekte iyi yerlere geleceğine inandığını ve farklı yarışmalardan yeni ödüller beklediğini sözlerine ekledi.