Alya Karen Alan, Bulgaristan'da Horon eseriyle üçüncülükten birinciliğe yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alya Karen Alan, Bulgaristan'da Horon eseriyle üçüncülükten birinciliğe yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alya Karen Alan, Bulgaristan\'da Horon eseriyle üçüncülükten birinciliğe yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi 12 yaşındaki Alya Karen Alan, Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada İlhan Baran'ın Horon eseriyle piyano dalında birinci oldu. Geçen yıl üçüncü olduğu yarışmada birinci olan Alan, Türkiye'den tek katılımcı olduğunu söyledi.

Edirne'de üç yaşında piyano çalmaya başlayan Alya Karen Alan, Bulgaristan'da geçen yıl üçüncü olduğu uluslararası müzik yarışmasında bu yıl birincilik elde etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim alan 12 yaşındaki Alan, Bulgaristan'ın Dobriç kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması'na Türk besteci İlhan Baran'ın "Horon" eseriyle katıldı.

Piyano dalında birincilik kazanan Alan, eğitimini sürdürerek yeni başarılar elde etmek ve gelecekte orkestrayla sahne almak istiyor.

Alan, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı piyano eğitiminde konservatuvarın katkısıyla kendini geliştirdiğini söyledi.

Geçen yıl üçüncülükle döndüğü yarışmada bu yıl birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Alan, "Hem ülkemi hem okulumu hem de arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi temsil ettim. İyi bir derece aldığımı düşünüyorum. Yarışmaya Türkiye'den sadece ben katıldım." dedi.

Alan, yarışmada Bulgaristan, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna'dan müzisyenlerin de yer aldığını ifade etti.

"Bir derdim olursa gidip piyano çalıyorum"

Piyanonun hayatında yalnızca eğitim ve yarışmalarla sınırlı bir yer tutmadığını anlatan Alan, çalarken rahatladığını dile getirdi.

Alan, "Benim için çok rahatlatıcı. Bir derdim olursa gidip piyano çalıyorum. Keyifli oluyor, aynı zamanda huzur verici bence. Birinci hedefim yüksek bir seviyeye ulaşmak. İkinci hedefim de çok iyi parçaları teknik anlamda iyi çalabilmek. İleride bir orkestrayla çalmak isterim." diye konuştu.

Türk bestecinin eseriyle gelen başarı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar da çalışkan ve yetenekli bir öğrenci olarak nitelendirdiği Alan'ın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencisinin aynı yarışmada üçüncülükten birinciliğe yükseldiğini belirten Dağlar, ödülün Türk bestecinin eseriyle kazanılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Dağlar, "Bu yıl tekrar katılarak birincilik ödülüne layık görüldü fakat en önemlisi ünlü bestecilerimizden İlhan Baran'ın Siyah ve Beyaz albümünden Horon adlı eserle katıldı. Türk eseriyle katılıp yurt dışında ülkemizi çok güzel temsil etti. Bu da çok önemliydi." dedi.

Yarışmaların ve ustalık sınıfı programlarının öğrencilerin müzikal gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Dağlar, yurt içindeki ve dışındaki bu etkinliklerin yeni fırsatlar sağlayabildiğini kaydetti.

Dağlar, Alan'ın gelecekte iyi yerlere geleceğine inandığını ve farklı yarışmalardan yeni ödüller beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiKültür Sanatİlhan BaranBulgaristanTürkiyeEğitimMüzikSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor Çiftçiler dereye dökecek Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:47:33. #7.12#
SON DAKİKA: Alya Karen Alan, Bulgaristan'da Horon eseriyle üçüncülükten birinciliğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei