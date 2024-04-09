Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde oteller ve pansiyonlar Ramazan Bayramı'nda dolup taştı. Bayram süresince Amasra'yı 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

09.04.2024 23:36  Güncelleme: 00:04
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Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde oteller ve pansiyonlar doldu. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil olduğunu hatırlatan yetkililer, bayram süresinde ise Amasra'yı 500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Bartın'ın tarihi, turistik yerlerinden olan, muhteşem denizi ce doğası ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i Cihan (göz bebeği) olarak nitelendirdiği Amasra'da, 9 günlük bayram tatili öncesinde tüm otel ve pansiyonlar doldu. Oteller yüzde yüz doluluğa ulaşırken, pansiyonlar ise yüzde 90'ı aştı.

Amasra Boztepe Ada Pansiyon İşletmecisi Halil Tekin, "Amasra tatilciler için hazırlıklarını yaptı. Pansiyonlar ve oteller hazırlıklarını bitirdi. Bu sene doluluk, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. Ayrıca tatilciler bu sene yer bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yeni çıkan kanunlara göre herkes ev pansiyonculuğu yapamıyor, şartlar ağırlaştı. Günü birlik pansiyon sayısı azaldı. Tatilciler rezervasyonlarını son günlere bırakmasınlar. Bu bayram tatili 9 gün olduğu için yoğunluk olacaktır" diye konuştu.

Bayramlarda Amasra'ya ziyaretçi akını beklediklerini kaydeden Belediye Başkanı Recai Çakır, "Bu sene 500 bini bulan günü birlikçilerle birlikte ziyaretçi akını olacağını öngörüyoruz. Amasra olarak hazırız, misafirlerimizi ağırlamaya. Tatilcilerin Amasra'ya gelmeden amacıyla, rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye edebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra'da oteller ve pansiyonlar doldu - Son Dakika

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