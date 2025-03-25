Amasya'da Cami İçindeki Sema Gösterisi Tepki Topladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasya'da Cami İçindeki Sema Gösterisi Tepki Topladı

Amasya'da camii içinde yapılan semazen gösterisi tepki çekince görüntü sosyal medyadan kaldırıldı.

25.03.2025 22:13
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Amasya'da cami içinde semazen gösterisi tepki çekti

AMASYA - Amasya'da şehrin en büyük camisinin içinde sema gösterisi yapan bir semazen görüntüsü paylaşıldı. Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntü, tepki üzerine kaldırıldı.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid Camii'nin içerisinde seslendirilen ilahi eşliğinde sema gösterisi yapan semazenin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sema dönmek, derin bir manevi yolculuğa çıkmak ve içsel bir huzura ulaşmakla ilişkilidir. Amasya'da maneviyat açısından zengin bir tarihi eser bulunmaktadır. Sultan II. Beyazıt Camii ve Külliyesi bunlardan bir tanesidir. Bu duyguları hissetmek için gel gör yaşa" ifadeleri kullanıldı.

"Bu görüntüler caminin ruhuna uygun değil"

Caminin içinde semazen gösterisi yapılmasını değerlendiren Amasya Müftüsü Hamza Bayram, "Bu görüntüler caminin ruhuna uygun değildir. Camiler ibadet ve ilim yeridir" dedi.

"Yazıklar olsun"

Amasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akıllıoğlu da, "Camiler ibadet yeridir. İslam adına böyle görüntü olmaz. Rezalet. Yazıklar olsun. Kültürünüze, medeniyetinize bu kadar mı yabancılaştınız" diye tepki gösterdi.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tepki toplayan görüntünün bir süre sonra kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da Cami İçindeki Sema Gösterisi Tepki Topladı - Son Dakika

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