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Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek - Son Dakika

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek

10.02.2022 11:05

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecekAMASYA Amasya'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Amasya Belediyesi tarafından 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek.

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek

AMASYA Amasya'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Amasya Belediyesi tarafından 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek.

Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği tarihi şehrin vitrini Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nın bu özel festival için süsleneceğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12 Şubat Cumartesi günü akşamı ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un konser vereceğini açıkladı.

14 Şubat 1075'de fethedilen Amasya'nın fetih yıldönümüne denk gelen festival kapsamında sokak konserleri düzenleyeceklerini ayrıca evlilikte 40 yılı aşan 40 çifti Pazar günü düzenleyecekleri özel kahvaltı programında konuk edeceklerini anlatan Başkan Sarı, festival sayesinde halkın ve esnafın yüzünü güldürmeyi planladıklarını söyledi.

Festivale yaklaşık 30 bin kişinin katılmasını beklediklerini vurgulayan Mehmet Sarı, "Ferhat ile Şirin'in diyarı Amasya'mızda büyük bir eğlence tertipliyoruz. Gençlerimiz Derya Uluğ'u istediler. Gençler ne isterse biz onu yaparız" diye konuştu. Festival hazırlıklarının tamamlandığına değinen Sarı, Amasya'yı dünyaya tanıtmak ve içinde barındırdığı sevgiyi herkesle paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek
Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek
Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek

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Amasya Belediyesi, Sevgililer Günü, Festival, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da 'Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali' düzenlenecek - Son Dakika
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