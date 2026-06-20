Amasya'da Tarihi Defile - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Tarihi Defile

Amasya\'da Tarihi Defile
20.06.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya' defilesi, tarihi kıyafetlerle büyük ilgiyle sergilendi.

Amasya'da "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya" adlı defile düzenlendi. 1075'de Türkler tarafından fethedilen Amasya'yı yöneten Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet gibi tahta çıkmış şehzadeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İltekin Gazi'nin yanı sıra milli mücadele kahramanlarının yeniden tasarlanan kaftan, üniforma ile kıyafetleri defilede sergilendi.

Amasya, Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerden işbirliği

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, yaklaşık bin yıllık kıyafetlerin sunulduğu defile için Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerle işbirliği yaptı. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran kahramanların kıyafetleri usta ellerde şekillendi. 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen defilede 20 kıyafeti 11 manken taşıdı. Sislerin arasından çıkan mankenler duruşlarıyla dönemlerinin ruhunu yansıtmayı başardı.

Kıyafetler gururla hazırlandı

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya' adlı defilenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Usta öğreticiler Hümeyra Demir, Fadime Sarıer ve Tümay Akdağ kıyafetleri hazırlamanın gururu yaşadıklarını belirtti.

Büyük ilgi gören defileyi Amasya Valisi Önder ve eşi Elif Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de izledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Amasya, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da Tarihi Defile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 00:26:49. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Tarihi Defile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.