Amasya\'da Tarihi Defile

Amasya'da "Fetihten Milli Mücadeleye Amasya" adlı defile düzenlendi. 1075'de Türkler tarafından fethedilen Amasya'yı yöneten Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet gibi tahta çıkmış şehzadeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İltekin Gazi'nin yanı sıra milli mücadele kahramanlarının yeniden tasarlanan kaftan, üniforma ile kıyafetleri defilede sergilendi.

Amasya, Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerden işbirliği

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, yaklaşık bin yıllık kıyafetlerin sunulduğu defile için Samsun, Sivas ve Tokat'taki enstitülerle işbirliği yaptı. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran kahramanların kıyafetleri usta ellerde şekillendi. 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen defilede 20 kıyafeti 11 manken taşıdı. Sislerin arasından çıkan mankenler duruşlarıyla dönemlerinin ruhunu yansıtmayı başardı.

Kıyafetler gururla hazırlandı

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, 'Fetihten Milli Mücadeleye Amasya' adlı defilenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Usta öğreticiler Hümeyra Demir, Fadime Sarıer ve Tümay Akdağ kıyafetleri hazırlamanın gururu yaşadıklarını belirtti.

Büyük ilgi gören defileyi Amasya Valisi Önder ve eşi Elif Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de izledi. - AMASYA