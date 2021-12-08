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Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu - Son Dakika

Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu

08.12.2021 10:06

- Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu Amasya Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda Memlük Devleti döneminden kalma olduğu belirlenen altın sikkeler bulundu.

- Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu

AMASYA - Amasya Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda Memlük Devleti döneminden kalma olduğu belirlenen altın sikkeler bulundu. Kazılarda ayrıca fotoğrafları paylaşılan Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı dönemine ait gümüş ile bakır sikkelerin yanı sıra çeşitli objelerin de toprak altından çıkarılarak Amasya Müzesi'ne teslim edildiği bildirildi.

"Amasya Kalesinde her dönemden çok zengin buluntularımız var"

Amasya Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı kazılarıyla ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Emine Dönmez, "Amasya Kalesi'nde her dönemden çok zengin buluntularımız var. 2015 yılında bulduğumuz Memlük altın sikkeler grubu aslında Amasya'nın jeopolitik konumuyla ilgili büyük önem taşıyor" dedi.

Kazılardaki Memluk sikkelerinin Osmanlı ve Memlük siyasi ilişkilerinin yanı sıra ticari, kültürel paylaşımın bir göstergesi olduğu için 1250-1517 tarihleri arasında Mısır ve Suriye'de hüküm süren Memlük Devleti sikkeleriyle karşılaşmalarını çok şaşırtıcı bulmadığını anlatan Emine Dönmez, kentte Osmanlı dönemine ait bir caminin inşasında Suriyeli ustaların çalıştığının bilindiğini vurguladı.

"Bu kadar düzgün sokak dokusu hiçbir yerde yok"

Türkiye'nin en görkemli 3'ncü kalesi olarak gösterilmesinin yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Amasya Kalesi'nde bulunan 6 asırlık Yıldırım Han Camisi'nin kalıntılarının da keşfedildiğini hatırlatan Dönmez, "Sokak dokusu ve bunu çevreleyen Yıldırım Camisi kalıntılarının yanı sıra zaviyeli yapı ve imaret kalıntıları ile bir külliye yapısını yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Günümüzde hiçbir yerde bu kadar düzgün sokak dokusunu maalesef göremiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Prof. Dr. Şevket Dönmez, daire amirleri, STK temsilcileri ve muhtarlar da yer aldı.

Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu
Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu
Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu
Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu

Amasya Belediyesi, Osmanlı Devleti, Amasya, Kırım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amasya Kalesi'nde Memlük dönemi altın sikkeleri bulundu - Son Dakika


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