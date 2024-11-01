Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Besmele ile Dokunan Türk Bayrağı

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Besmele çekerek başladılar, mekik ve ilmeklerle bayrak dokudular

AMASYA - Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta sanatçıların 'Besmele' çekerek başlayıp mekik ve nakışlarla işlediği şanlı Türk bayrağı, yeni hizmete giren enstitü binasının gönderine çekildi. Ayrıca enstitünün ilk ürünleri olarak toplamda 144 bin ilmek atılarak oluşturulan ipek halıdan Türk bayrağı ve Atatürk portesi de şehit aileleri ile gazilere hediye edildi.

Tezgahta dokundu

Çıkrıkla mekiklere sarılan iplerin dokunması yöreye özgü Yassıçal çuha tezgahlarında yapıldı. İşe 'Besmele' çekip başlayan usta sanatçılar bin 250'den fazla sayıda mekik atarak bayrağın kırmızı zeminini ve beyaz kısımlarını dokudu. Çizilen ay ve yıldız el emeği, göz nuruyla nakış nakış işlendi.

"Her işimize başlarken 'Bismillah' deriz"

Rengini şehit kanlarından alan bayrağı büyük bir gururla dokuduklarını belirten usta sanatçı Neşe Aşçı, "Her işimize başlarken 'Bismillah' deriz. Şanlı Türk bayrağımızı dokurken de 'Besmele' çektik. Bayrak dokumak çok farklıymış" dedi.

"İki günde bir santim ilerleyebiliyor"

72 bin ilmek atılarak ipek halıdan oluşturdukları Türk bayrağını Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ne, Atatürk portresini ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi'ne hediye ettiklerini anlatan usta sanatçı Fehmiye Bozkurt da "Bu eserler çok küçük ebatlı olmasına rağmen iki ayda tamamlanabildi. Çünkü iki günde bir santim hatta milim milim ilerleyebiliyor. Büyük emek istiyor" diye konuştu.

İlk ürünler 'köklerden göklere' anlayışıyla

Yeni hizmete giren enstitüdeki ilk ürünleri 'köklerden göklere' anlayışıyla sembolik şekilde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olarak belirlediklerine işaret eden Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik ise emek veren ustalarına teşekkür etti.