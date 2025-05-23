Ambivalans Gecesi: Modern Dansın İki Farklı Yüzü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ambivalans Gecesi: Modern Dansın İki Farklı Yüzü

23.05.2025 14:50
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, yarın 'Ambivalans' gecesinde 'Çatı' ve 'Kuğu' eserlerini sahneliyor.

ANKARA Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, yarın sahneleyeceği 'Ambivalans' gecesinde 'Çatı' ve 'Kuğu' adlı iki ayrı eseri izleyiciyle buluşturacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 'Ambivalans' gecesinde 'Çatı' ve 'Kuğu' adlı iki eseri sahneleyecek. Topluluğun aynı dansçılarla sahneleyeceği her iki eser, modern dansın çok yönlü doğasını ve duygusal derinliğini ortaya koymayı hedefliyor. Yarın akşam prömiyer yapacak olan 'Ambivalas'ın birinci perdesi Çatı, koreograf Deniz Alp imzası ve hem dansçı hem de müzisyen olan Galip Emre'nin müzikleriyle sahnelenecek. Eserin 2'nci perdesi ise koreograf Guido Markowitz'in imzası ve Çaykovski'nin Kuğu Gölü'nden alınan parçaları Fabian Schulz'un özgün elektronik ses manzaralarıyla birleştirilerek sahneye taşınacak.

'DANSÇILARIN İKİ ESERDE DE YER ALMASI DEĞİŞİK BİR DENEYİM OLDU'

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçısı ve aynı zamanda ilk perde Çatı'nın koreografı olan Deniz Alp, eserinde soyut arayışın somut bir yapıya dönüşmesi hikayesini anlattığını söyledi. Alp, "Sahnede dağınık şekilde yerleştirilmiş çeşitli büyüklüklerdeki, çeşitli formlardaki yapıların birbiriyle ilişki kurarak, bir araya gelerek, bir bütün oluşturma hikayesi aslında benimki. Çatının altında yaşayan insanların hislerinin bir araya gelerek, nasıl bir bütünü oluşturduğunu gösterme amacındayım. 10 dansçı kullanıyorum. Müziğimizi de Galip Emre yaptı. Kendisi de dansçı olduğu için birlikte güzel bir çalışma yarattığımızı düşünüyorum. 30 dakikalık bir koreografi ve dünya prömiyerini yapacağız. Ambivalans gecesi içinde yer alan 2 koreografi aslında birbirinden çok farklı 2 yapıya sahip. Bir tanesi daha soyut bir bakış açısıyla somuta ulaştıran bir yapısı var. Diğerinde ise daha mistik bir havaya dayanıyor. Dansçıların 2 eserde de yer alması onlar için de değişik bir deneyim oldu. Çünkü farklı karakterler, farklı bakış açılarını yansıtmak aynı gecede aslında zor bir şey olabiliyor. Dansçıların bunu bence en iyi şekilde sahneye taşıdıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

'KUĞU GÖLÜ TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENİYOR'

Ambivalans eserinin 2'nci perdesindeki eser olan Kuğu'nun koreografı Guido Markowitz, Türkiye'de ilk kez bulunduğunu söyleyerek, "Eser, Kuğu Gölü teması etrafında şekilleniyor. Kuğu Gölü müziğini kullanıyoruz ama aynı zamanda Alman besteci Fabian Schultz'un bestelediği müziklere de yer veriyoruz. Yani klasik müzikle modern müziğin bir karışımı söz konusu ve bu ikisini çok güzel bir şekilde birleştirdiğimizi düşünüyorum. Dansçılar elbette Kuğu Gölü'nden hareketler yapıyor ama aynı zamanda modern ve çağdaş dans figürleri de içeriyor. Bence bu da eserin başarısının bir parçası. Umarım çok sayıda insan bu gösteriye gelir. Çünkü şimdiden dansa ve dans izlemeye büyük bir ilgi olduğunu gördüm. Bu çalışmamla Ankara'da biraz sanatımı gösterebileceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Eser sorumluluğunu Bürge Kayacan, dekor ve kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Durmuş Ercan'ın üstlendiği Ambivalans, 24 Mayıs'ta opera sahnesindeki prömiyerin ardından 29 Mayıs'ta tekrar seyirciyle buluşacak.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ambivalans Gecesi: Modern Dansın İki Farklı Yüzü - Son Dakika

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