Anadolu'dan Yükselen Ezgiler Yarışması: Liseliler Birbirinden Güzel Performanslar Sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anadolu'dan Yükselen Ezgiler Yarışması: Liseliler Birbirinden Güzel Performanslar Sergiledi

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen 'Anadolu'dan Yükselen Ezgiler' yarışmasında lise öğrencileri yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşattı. Yarışmayı kazanan Nuriye Tekin, 'Bu dağlar kömürdendir' türküsünü seslendirdi ve ödül aldı.

19.12.2024 23:17
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Liseliler 'Anadolu'dan Yükselen Ezgiler'de ter döktü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen ve lise öğrencilerinin katıldığı "Anadolu'dan Yükselen Ezgiler" yarışmasında birbirinden güzel sesler sahne aldı.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği "Anadolu'dan Yükselen Ezgiler" adlı geleneksel ikinci karaoke türkü yarışması yapıldı. Lisesinin salonunda gerçekleşen programa 12 yarışmacı katıldı. Jüri üyeliğini Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Abdullah İşcan, Karabekir Ortaokul Müzik Öğretmeni Gamze İşcan ve Halkeğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Serhat Koçoğlu yaptı. Bir birinden güzel türküleri seslendiren öğrenciler katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Yarışma sonucu 9/E sınıfından Nuriye Tekin "Bu dağlar kömürdendir" türküsü ile yarışmanın birincisi oldu. Oltu İlçe Kaymamı Mustafa Çelik yarışma birincisi olan Nuriye Tekine saz ödülünü verdi. Yarışmada birinci olan Nuriye Tekin, " Böyle güzel bir yarışmada birinci olmak beni mutlu etti. Saz çalmayı çok seviyorum" diye konuştu. Daha sonra sahneye çıkan tüm yarışmacılarla protokol hatıra fotoğraf çekildi.

Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla başlattığı yeni projeleri ve modernize edilen eğitim altyapısıyla dikkat çekiyor. İlçe halkına ve öğrencilerine daha kaliteli bir eğitim sunmayı hedefleyen okul, öğrenci odaklı uygulamaları ile de başarılı bir sürece imza atmayı planlıyor. Okul Müdürü Yunus Efiloğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirerek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerimize sadece teorik bilgiler değil, aynı zamanda iş hayatına dair pratik bilgiler de sunuyoruz. Yeni projeler ve eğitim yatırımları ile bu hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Yarışmaya Oltu Kaymakamı Mustafa Çekik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Yılmaz ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'dan Yükselen Ezgiler Yarışması: Liseliler Birbirinden Güzel Performanslar Sergiledi - Son Dakika

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