Anadolu Ezgileri Samsun'da Hayat Buldu

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Anadolu'dan Samsun'a Ezgiler" konseri verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sivas ve Anadolu'nun farklı yörelerinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.