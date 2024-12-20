Anadolu Festivalinde Genç Yetenekler Keşfediliyor

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin Anadolu'da sanatı yaymanın yanında genç yetenekleri de keşfettiğini belirtti.

Kırklareli'ne 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne katılmak üzere gelen Ersoy, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin "İyilik" projesi olduğunu söyledi.

Bu yıl festivalin 5 şehirde düzenlendiğini anımsatan Ersoy, 2025 yılı festival programının da hazırlandığını ifade etti.

Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 2-3 yıl içerisinde çok güzel boyutlara taşınacağına inandığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu yıl 5 şehirde başladığımız etkinliklerden sonra gelecek yıl 18 şehre daha gideceğiz. 2025 yılının sonunda 23 şehirde Anadolu Opera ve Bale Festivalimizi yapmış olacağız. Temamız 'Opera, bale her yerde' bu temadan hiç ayrılmayacağız. Gerçekten de opera, bale her yerde. Bunu tüm ülke sathına yaymayı planlayacağız. Gittiğimiz o şehrin kültürü, geleneği, dokusu, mozaiğine uygun eserler seçmeye çalışıyoruz. Opera ve bale gibi nadide ve kıymet taşıyan sanat dallarının tüm Türkiye'ye ulaşmasını hedefliyoruz."

Ersoy, opera ve çok sesli müziği yaygınlaştırmak istediklerini, Anadolu Opera ve Bale Festivali düzenlenen şehirlerde Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının "Genç Yetenek Taraması" yaparak öğrencilerle bir araya geldiğini belirtti.

"Genç Yetenek Taraması" programına önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, şehirlerdeki genç yetenekleri keşfedip konservatuvarlara ve fakültelere yönlendirdiklerinin altını çizdi.

Genç sanatçı adaylarını keşfetmek için bu yolculuğun başladığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Her gittiğimiz ilde muhakkak yetenek taraması yapıyoruz. Ulaşılması ve gidilmesi zor illere gitmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda hepsinin hayal gücüne, hayatına bir dokunuş olarak görüyoruz. Eminim buradan büyük yetenekler çıkacak. Anadolu derin, çok büyük yetenek zenginliğinde, mozaiğinde bir coğrafyanın içinde yaşıyoruz. Bizler de bu şekilde yetiştik, böyle konservatuvarlarda büyüdük. Bizlerin de doğum yerleri ve ait olduğu topraklar Anadolu."