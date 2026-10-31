Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe
Haber Videosu

Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey’e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey'e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesi sınırlarında bulunan ve 8 asır önce Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Turhasan Bey'e ithafen yaptırılan Turhasan Türbesi asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Türbe hakkında bilgiler veren Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, "Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, Gülpınar beldesi sınırlarında yer alan Şeyh Turhasan Türbesi, halk arasında Bekar Sultan Türbesi olarak da geçer. Şeyh Turhasan, bilindiği gibi Danişmentli Türklerinden biridir ve Selçuklu ordularının kumandanlarındandır, Hasan Bey'dir. Hasan Dağı'nın eski adı Athar. Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaş sonrasında Hasan Bey küffar ile cenk ettikten sonra yani savaştıktan sonra şehit düşmüş ve vasiyeti gereğince bu ihtişamlı dağın tepesine defnedilmiştir. Sonrasında o dağa Tur Hasan yani Hasan'ın Dağı denmiştir. Zaman içerisinde Hasan Dağı olmuştur. Hasan Bey'e ithafen ülkemizin farklı yerlerinde makam türbesi yapılmıştır. Bu türbenin de bu Hasan Bey'e yani Turhasan Bey'e yapılmış bir türbe olduğu kabul edilmektedir. 11. yüzyılın sonlarında şehit düşen Hasan Bey'e hürmeten bu türbe yapılmıştır. Bu mahruti kubbenin kuşak kısmında yani kapısıyla kubbenin o konik kısmının altında Besmele ve Ayet'el-Kürsi yazmaktadır. Yakın zamanda restore ettirilmiştir. Türkler yaptırmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ona hürmeten yapılmıştır. Bu türbe Turhasan Bey'e hürmeten yaklaşık 8 asır evvel Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yaptırılmıştır" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:45:37. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android