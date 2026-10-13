Anadolu Selçuklularının en büyük kervansarayı Aksaray'da turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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Anadolu Selçuklularının en büyük kervansarayı Aksaray'da turistleri ağırlıyor

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Anadolu Selçuklularının en büyük kervansarayı Aksaray\'da turistleri ağırlıyor
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Anadolu Selçuklularının en büyük kervansarayı olan 800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı, Aksaray'da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. I. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen yapı, aslına uygun restorasyonun ardından her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yıllık tarihe sahip Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Günümüze kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Aksaray'daki Sultanhanı Kervansarayı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kervansaray, içinde barındırdığı binlerce yıl önceki yaşanmışlığıyla adeta tarihe ışık tutuyor. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen ve Anadolu Selçukluları zamanında yapılan en büyük kervansaray olarak tarihe ismini yazdıran Sultanhanı Kervansarayı, Selçukluların Anadolu'daki ana ticaret yolları üzerinde her bir konak mesafesinde inşa edilen en büyük kervansarayı olurken, geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilen kervansaray yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kervansarayı gezmeye gelen Ayşenur Kılıç, "İzmir'den geziyle geldik buraya. Tur rehberimiz de çok güzel anlattı. Böyle bir yapı çok güzel" derken, ziyaretçilerden Muzaffer Yeryaran ise "Sultanhanı'nın bu kadar güzel olması, böyle bir yapının burada olması gerçekten çok muhteşem. Burayı gelip gördüğüm için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Nevzer Mutlu da, "Sultanhanı Kervansarayı geziyoruz. İlk kez geldik. İlgi çekici ve çok güzeldi" dedi. Hülya Okan ise "Yurdumun dört bir köşesi de çok güzel. Efes'inden tutun Van'a kadar memleketimin her yeri güzel. Bunları bizim atalarımız yapmış. Aksaray'ın çeşitli yerlerini geziyoruz. Burası da kervansarayı. Dünyanın en büyük kervansarayını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Alaaddin KeykubatKültür SanatSultanhanıAksarayKültürTurizmSon Dakika

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