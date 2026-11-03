Anadolu Üniversitesi mezununun animasyon filmi Altın Portakal'da Jüri Özel Ödülü aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Üniversitesi mezununun animasyon filmi Altın Portakal'da Jüri Özel Ödülü aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi mezununun animasyon filmi Altın Portakal\'da Jüri Özel Ödülü aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi mezununun 'Dünya Günü Kutlu Olsun' adlı animasyon filmi, Altın Portakal'da Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü kazandı. Başarı, Anadolu Üniversitesinin animasyon alanındaki üretimlerini öne çıkardı.

Sinema alanında genç yetenekleri de bir araya getiren 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Anadolu Üniversitesi mezununun imzasını taşıyan animasyon film ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprak, "Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)" adlı kısa animasyon filmiyle festival kapsamında düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışmasında Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde elde edilen bu başarı, Anadolu Üniversitesinin animasyon alanındaki üretimlerini de öne çıkardı.

Dünya'nın kaybını bilim kurgu anlatısıyla ele aldı

İki boyutlu bilim kurgu türündeki yedi dakikalık film Dünya'daki yaşam şartlarının bozulmasının ardından bir uzay gemisine yerleşen insanların hikayesini konu alıyor. Dünya'ya dönme umudunu koruyan insanlar yılda bir kez düzenlenen Dünya Günü kutlamaları için hazırlık yaparken birlikte yaşadıkları uzaylıların gizli planını keşfediyor. Ivy ve Willow karakterleri üzerinden ilerleyen öykü, kutlamaların neşeli atmosferinden gizemli ve sorgulayıcı bir anlatıma geçiyor. Ortak yaşam, kayıp ve nostalji temalarını bir araya getiren film, geri dönülemeyecek bir yolculukta umudun ve ortak belleğin anlamını sorguluyor.

Filmin üretim süreci farklı aşamalardan oluştu

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde ANİ473 Çizgi Film Proje I dersi kapsamında mezuniyet projesi olarak hazırlanan filmin danışmanlığını GSF öğretim üyeleri Prof. Fethi Kaba, Prof. Hikmet Sofuoğlu ve Doç. Sabahattin Çalışkan üstlendi.

Filmin hazırlık sürecinde öncelikle konsept analizi ve senaryo çalışmaları gerçekleştirildi. Dünya'nın kaybı ve uzay gemisindeki mikro toplumun dengeleri üzerine kurulan hikaye doğrultusunda insan ve uzaylı karakterlerin tasarımları oluşturuldu. İnsan karakterler için uzay gemisi yaşamına uygun minimalist kıyafetler tercih edilirken uzaylıların organik formları ve kıyafetleri tasarlandı. Storyboard aşamasında çekim planları, kamera açıları ve duygusal geçişler belirlendi. Yapım sürecinde karakterlerin hareketlendirilmesi, uzay gemisinin iç mekanına ilişkin ışık ve atmosfer düzenlemeleri gerçekleştirildi. Dünya Günü töreninin sıcak ve umut dolu atmosferini yansıtmak amacıyla renk ve ışık çalışmaları yapıldı.

Filmin post-prodüksiyon aşamasında ise görsel efektler, kurgu ve ses tasarımı üzerinde çalışıldı. Gemi pencerelerinden görünen uzay manzaraları, uzaylı teknolojisine ait görsel efektler ve dijital arka planlar bu aşamada filme eklendi. Filmin müzikleri Martin Nowacki, ses tasarımı ise Walid Hokayem tarafından hazırlandı.

Birden fazla ödül kazandı

GSF mezunu Selin Toprak'ın "Dünya Günü Kutlu Olsun" adlı animasyon filmi, 2026 yılında düzenlenen 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın Animasyon Film kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Film ayrıca 14. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı Jüri Özel Ödülü ile birlikte film, farklı platformlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiKültür SanatDünya GünüSinemaEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:34:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi mezununun animasyon filmi Altın Portakal'da Jüri Özel Ödülü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android