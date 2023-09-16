Anavarza Antik Kenti'nde heyecan yaratan keşif! Hazine bulundu - Son Dakika

Anavarza Antik Kenti'nde heyecan yaratan keşif! Hazine bulundu

Anavarza Antik Kenti\'nde heyecan yaratan keşif! Hazine bulundu
Son Güncelleme: 17.09.2023 09:06

Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında hazine bulundu. Keşifle birlikte bölge halkı da büyük heyecan yaşadı.

Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Hazine, bölgede de heyecanla karşılandı.

7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl boyunca bekçiliğini yapan ve Anavarza'nın koruyucusu olarak sembol olan Türkiye'nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci'nin kızı ve oğlu, antik kentte bulunan sikke ve ziynet eşyalarının gün yüzüne çıkması ile büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Hatun Dilci'nin kızı Şükriye Arıkan, bugün küp bulunduğu haberlerine sevindiklerini ifade ederek, "Çok sevinçliyiz. Bu vatanımız, Anavarza için çok hayırlı olur" dedi.

7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu

KÜP VE İÇİNDE ZİYNET EŞYALARI BULUNDU

Hatun Dilci'nin oğlu Yücel Dilci ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki kazı çalışmaları için teşekkür ederek, "Yıllardır yapılan kazı çalışmaları gibi zaman zaman değerli eserler bulunmakta. Kazı çalışmasında bir küp ve içinde ziynet eşyaları bulunmuş. Böyle değerli eşyaların bulunması, devletimize kazandırılması ile çok mutlu olduk" diye konuştu.

7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
Kaynak: İHA

Türkiye, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Anavarza Antik Kenti'nde heyecan yaratan keşif! Hazine bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anavarza Antik Kenti'nde heyecan yaratan keşif! Hazine bulundu - Son Dakika
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