Anavarza’da Yeni Kazı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anavarza’da Yeni Kazı Çalışmaları Başlıyor

Tarihte "Yenilmez şehir" adıyla tanınan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 9 farklı noktada daha başlayacak. Kazılar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan başkanlığındaki ekipler tarafından yürütülüyor. Anavarza'nın kalıcı listede yer alması hedefiyle kazılar 9 farklı noktada daha başlatılacak.

06.09.2024 11:46
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Tarihte "Yenilmez şehir" adıyla tanınan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 9 farklı noktada daha başlayacak.

Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapısı, çift şeritli yolu ve surlarıyla dikkati çeken antik kentte, kazılar 60 kişilik ekiple devam ediyor.

Bu sezon kazılarında Halife Harun Reşid tarafından yaptırılan büyük Abbasi camisi olduğu düşünülen mimari kalıntılara ulaşılan Anavarza'da, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan başkanlığındaki ekipler, yeni buluntuları gün yüzün çıkarmak için çalışıyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza'nın kalıcı listede yer alması hedefiyle kazılar 9 farklı nokta daha başlatılacak.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, AA muhabirine, bu yıl antik kentte kazıların kendilerine devredilmesinin ardından çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bu yıl başlattığı "Geleceğe Miras" projesiyle bölgede çalışmaların ivme kazanacağını belirten Erhan, bu kapsamda 9 alan ve yapıda daha kazı çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.

Kazıların şu an için Abbasi dönemine ait olduğu düşünülen cami kalıntılarının bulunduğu alanda yoğunlaştığını anlatan Erhan, "Bunun gibi 9 noktada daha başlayacak ve çok büyük bir alanda kazı yürütülecek. Türkiye'de aynı anda bu kadar geniş bir alanın kazıldığını ben hatırlamıyorum. Sütunlu caddenin üç etabı ile 2 kilise, hamam ve tiyatrodan oluşan 9 farklı noktada daha aynı anda kazı planlıyoruz." dedi.

Erhan, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2014'te giren antik kentin kalıcı listeye dahil olması için de çalışmalar başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili doktorasını bu konu üzerine yapmış bir hocamız görevli. Alanda aslında sadece bir kazı projesi yok, 41 proje var. Bu proje içerisinde alandaki kazılar dışında köyle ilgili ve kültürel projeler var. Anavarza Antik Kentini bir an evvel UNESCO Dünya Miras Listesi'ne sokmak için bir taraftan kazıya devam ederken bir taraftan da projeleri devam ettiriyoruz."

Anavarza Antik Kenti'nin sit alanının 5 bin hektar büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Erhan, yapılan radar çalışmalarında şu ana dek 40 anıtsal yapı tespit edildiğinin bilgisini verdi.

Anavarza'nın dünya tarihinin neredeyse tüm kültürlerini ilgilendiren bir kent olduğunu belirten Erhan, şöyle devam etti:

"Kale akropolis olarak aslında Anavarza isminin verildiği yer, ilk yerleşim orada. Aşağı kentte ise Roma'nın kurucu imparatoru Augustus'un M.Ö. 19 yılında ziyaret edildiği dönemden itibaren büyük imar faaliyetleri başlıyor. Akabindeki süreçte ise Roma döneminde coğrafyanın uygunluğu ve toprak zenginliğiyle çok zengin bir kent oluyor. Tabii böyle bir kent olması bölgenin başkenti Tarsus'la yarışmasına da yol açıyor. Bu kadar önemli kentin düşmanı da çok oluyor. Sürekli bir savaş, mücadele hali var. Kentte surlar sürekli tahrip ediliyor. Özellikle 637'den 962 yılına kadar merkezdeki büyük cami gibi İslami dönemde çok büyük yapılaşma yapılıyor. Surlar tahkim ediliyor, yeniden kuruluyor, kale onarılıyor. Bu bölge Abbasi Devleti'nin en önemli merkezi haline geliyor."

Ekibin özveriyle antik kentteki kazıları sürdürdüğünü belirten Erhan, yıl boyunca çok büyük bir alanda çalışma yapacaklarını ve kentin tarihiyle ilgili yeni buluntulara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Anavarza’da Yeni Kazı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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