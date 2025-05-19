Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor

Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.

19.05.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerinden coğrafi işaret tescilli tespihler tasarlayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.

Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.

Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine götürüyor.

Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.

"Coğrafi işaretin tespihimizin tanıtımına katkı sağlayacağını umuyoruz"

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, AA muhabirine, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz." diye konuştu.

Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:51:33. #7.13#
SON DAKİKA: Andız kozalaklarının çekirdekleri Mustafa ustanın elinde tescilli tespihe dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.