Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, \'Enternasyonal III\' adlı modern dans temsilini prömiyer yapacak

Hollywood Yapımcısı Carol Baum, Sydney Sweeney Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu

Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Carol Baum, Sydney Sweeney için 'güzel değil' ve 'oyunculuk yapamıyor' dedi. Baum, Sweeney'in son filmi 'Anyone But You'yu izledikten sonra bu düşüncelere vardığını belirtti. Sweeney, HBO dizisi 'Euphoria' ve 'The White Lotus' ile başarı elde etmişti.