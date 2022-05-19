Ankara Devlet Tiyatroları "Binbir Gece Masalları"nın prömiyerini yaptı - Son Dakika
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Ankara Devlet Tiyatroları "Binbir Gece Masalları"nın prömiyerini yaptı

19.05.2022 15:15
Ankara Devlet Tiyatroları "Binbir Gece Masalları"nın prömiyerini yaptı

Ankara Devlet Tiyatrosu, Hükümdar Şehriyar'ın gözünden Şehrazat'ın anlattığı masalların sahneye uyarlandığı "Binbir Gece Masalları" oyununun prömiyerini yaptı.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Hükümdar Şehriyar'ın gözünden Şehrazat'ın anlattığı masalların sahneye uyarlandığı "Binbir Gece Masalları" oyununun prömiyerini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyunun ilk gösterimi dün İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Christian Grau-Stef'in uyarladığı, çevirmenliğini Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı'nın yaptığı ve Funda Mete'nin yönettiği anonim oyuna seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmen yardımcılığını Suat Karausta ve Serap Kunak'ın yaptığı oyunun dekor tasarımını Ruken Bakır, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müziklerini İlke Ulaş Kuvanç, koreografi düzenini Burçak Işımer ve metin danışmanlığını Erdal Ozan Metin üstlendi.

Tek perdelik oyunda Funda Mete, Bengü Metin, Selim Öztürk, Cansu Arslan, Serkan Gülsoy, Mihriban Rezzan Seyhan, Kaan Kızıldere, Özgür Günay, Sedef Çalışır, Furkan Şahin, Ceyda Cebeci, Yıldız Venedik, Mehmethan Çekin ve Mustafa Rojdar Albayrak rol aldı.

Ankara Devlet Tiyatroları Binbir Gece Masalları nın prömiyerini yaptı
Ankara Devlet Tiyatroları Binbir Gece Masalları nın prömiyerini yaptı
Ankara Devlet Tiyatroları Binbir Gece Masalları nın prömiyerini yaptı
Ankara Devlet Tiyatroları Binbir Gece Masalları nın prömiyerini yaptı
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Kaynak: AA

Binbir Gece Masalları, Devlet Tiyatroları, Şehrazat, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Tiyatroları 'Binbir Gece Masalları'nın prömiyerini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Devlet Tiyatroları "Binbir Gece Masalları"nın prömiyerini yaptı - Son Dakika
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