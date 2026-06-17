Ankara'da 'Bir Tel Yeter' konseri gönülleri buluşturdu - Son Dakika
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Ankara'da 'Bir Tel Yeter' konseri gönülleri buluşturdu

Ankara\'da \'Bir Tel Yeter\' konseri gönülleri buluşturdu
17.06.2026 12:58  Güncelleme: 13:03
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Ankara Divriği Kültür Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosu, 'Bir Tel Yeter' adlı ilk konserinde Anadolu ezgilerini sanatseverlerle buluşturdu. Şef Cemal Atmaca yönetimindeki koro, altı aylık hazırlık sonrası Yılmaz Güney Sahnesi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

Ankara Divriği Kültür Derneği'nin hayata geçirdiği Türk Halk Müziği Korosu, 'Bir Tel Yeter' konseriyle ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı. Şef Cemal Atmaca yönetiminde sahne alan koro, Anadolu'nun ezgilerini salonu dolduran dinleyicilerle buluşturdu.

Ankara Divriği Kültür Derneği'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Türk Halk Müziği Korosu, 'Bir Tel Yeter' adlı konserle ilk büyük sınavını başarıyla verdi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler seslendirilirken, salonu dolduran dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Gecenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hurşit Aydoğan, konserin yalnızca bir sanat etkinliği değil, yıllardır kurulan bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. Divriği'nin köklü kültürünü ve türkülerin birleştirici gücünü yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Aydoğan, "Bazen bir memleket özlemi, bazen bir sevda, bazen de tarifsiz bir mutluluk kelimelere sığmaz. İşte o zaman bir türkü yetişir imdadımıza. Bazen bir duyguyu anlatmaya gerçekten de bir tel yeter" dedi.

Aydoğan, koronun kuruluşundan bu yana büyük emek veren Koro Sorumlusu Elmas Eken'e teşekkür ederken, provalara ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile Mamak Belediyesi Kültür Müdürü Muammer Ertürk'e ve konser için destek sağlayan Çankaya Belediyesi'ne şükranlarını sundu.

Ayların emeği sahnede

Yaklaşık altı ay süren hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı. Farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koristlerin ortaya koyduğu uyumlu performans dikkat çekti. Konserin sanat yönetimini üstlenen Şef Cemal Atmaca, deneyimi ve müzikal birikimiyle koronun kısa sürede önemli bir seviyeye ulaşmasında belirleyici rol oynadı. Atmaca'nın yönetimindeki koro, repertuvarındaki eserleri başarıyla seslendirirken, dinleyicilerden sık sık alkış aldı.

Yoğun ilgi gören geceye Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan da katıldı. Konserin açılışında sahneye çıkan 6 yaşındaki Neva ise, seslendirdiği türküyle uzun süre alkışlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da 'Bir Tel Yeter' konseri gönülleri buluşturdu - Son Dakika

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