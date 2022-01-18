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Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı - Son Dakika

Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

18.01.2022 20:56

Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladıANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Özel Müzeler Çalıştayı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın katılımıyla başladı.

Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

ANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Özel Müzeler Çalıştayı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın katılımıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Özel Müzeler Çalıştayı, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın başkanlığında başlatılan çalıştay, karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılabilmesi için 2 gün boyunca devam edecek.

Ankara'nın kültür ve sanat için çok önemli bir merkez olduğunu söyleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, "Başkentimizde toplam 54 adet özel müze bulunmakta. Bu sayı Türkiye'de bulunan toplam özel müze sayısının yüzde 17'sini oluşturmakta. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları ile İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Projesi geçen sene başarı ile uygulandı. Bu projenin başkent ayağını oluşturmak için özel müzelerimizle ile birlikte ortak bir platformda çalışacağız. Burada yapılacak özel müzelerdeki etkinliklerde, Başkent Kültür Yolu Festivalimizin en önemli ayağını oluşturmakta. Çalıştayımız da özel müzelerimizle birlikte geçici sergiler başta olmak üzere, eğitim programları, diğer kültür etkinlikleri, tanıtım faaliyetleri, işyerleri, müzelerimizin gelişimi noktasında nasıl bir yol izleyeceğimizi hususunda değerlendirmeler yapmak istiyoruz hep birlikte" diye konuştu.

Program Genel Müdür Gökhan Yazgı'nın konuşmasının ardından karşılıklı soru cevap kısmı ile devam etti.

Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı
Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı
Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

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Arkeoloji, Turizm, Ankara, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'nın kültür turizmine katkı sağlayacak olan Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı - Son Dakika
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