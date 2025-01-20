Anma Konseri: Murat Özülgen ve Seyhan Güngör

Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 2023 yılında vefat eden obua sanatçıları Murat Özülgen ve Seyhan Güngör için anma konseri düzenleyecek.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, anma konseri 24 Ocak'ta saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verilecek.

Şef Albrecht Mayer'in hem yönetimini üstleneceği hem de obua performansı sergileyeceği konserde, Beethoven'ın, Goethe'nin aynı adlı trajedisinden esinlenerek bestelediği ünlü "Egmont Uvertürü" ile klasik müzik tarihinin devrimci eserlerinden biri olarak kabul edilen "3. Senfoni (Eroica)", Johann Sebastian Bach'ın zarif ve lirik konçertolarından "Obua d'amore için Konçerto"su seslendirilecek.