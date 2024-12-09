Annem Ankara\'nın Son Bölümü büyük yankı uyandırdı

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın son bölümü herkesi derinden etkiledi. Mehmet Günsür'ün hayat verdiği Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı anlar yeni bölüme merakı arttırdı. Bölümün fragmanında Hasan'ın kritik durumunun ardından soluğu hastanede alan Zuhal'in (Bergüzar Korel) "İyileşmek zorundasın Hasan" sözleri izleyicide merak uyandırdı. Hasan ile Zuhal'in sevgi dolu sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda Burak'ın annesine, 'Babamı hala seviyorsun değil mi?' sorusu ise seyircinin içini ısıtacak bir bölümün sinyalini verdi.

'BABAMI HALA SEVİYORSUN DEĞİL Mİ?'

Fragmanın diğer çarpıcı sahnelerinden biri de Zuhal'in Seçil'e kafa attığı anlardı. Hasan, ölüm kalım savaşı verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içine girer. Hasan'ın başına gelenlerden dolayı Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan ama asla göstermedikleri sevgilerini fark eder. Tanıtımda 'Esmer Günler' şarkısı arka fonda çalarken Burak'ın annesine, 'Babamı hala seviyorsun değil mi?' sorusu yeni bölüm hakkında ipucu verir.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.