Antakya'da Şeyh Ali Camii, deprem hasarının ardından törenle yeniden ibadete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi Şeyh Ali Camii, Antakya'da düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılışta dua edildi ve ilk cuma namazı cemaatle kılındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde restorasyonu bitirilen tarihi Şeyh Ali Camii, düzenlenen törenle ibadete yeniden açıldı.
Açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, İl Müftüsü Necati Şafak ile il protokolü yer aldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, programda açılış duasını yaptı. Cami, duanın ardından ibadete açıldı ve ilk cuma namazı cemaatle kılındı.
6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasıyla Hatay'ın dini ve kültürel mirasının korunması adına önemli bir adım atıldı.
Kaynak: İHA
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