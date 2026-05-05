Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de sahne aldı.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Halkbank sponsorluğunda, Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) katkılarıyla gerçekleşen konser öncesinde konuşan Özfırat, seyircilere verdikleri destek için teşekkür etti.

Özfırat, koronun bugüne kadar 3 binden fazla konser verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı noktalarına gittik. 'Yaratılanı severim, Yaradandan ötürü' felsefesini dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Hıristiyan, Yahudi, Müslüman olsun, hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Bunu unuttuğumuz için şu an dünyanın her yerinde savaşlar var. Deprem bize bir şey öğretti. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir, Kürt, Laz, Çerkes, Arnavut ve Boşnak'ıyla kötü bir olayda sımsıkı sarılmayı bilir."

Daha sonra Özfırat yönetimindeki koro Türkçe, Arapça ve İngilizce eserler seslendirdi.

Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve Ahmet Kaya'nın seslendirdiği eserleri de icra eden koro büyük alkış aldı.

Konuk şarkıcı olarak programa katılan ses eğitmeni Doğan Cem de eserler seslendirdi.

Eserler sırasında ekrana depremde zarar gören şehirlerden görüntüler yansıtıldı. Koroistler ve dinleyicilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

ETSO Başkanı Sezai Irmak konserin sonunda Özfırat ve ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Konser, "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla sona erdi.

Seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve kurum müdürleri ile müzikseverler konseri izledi.