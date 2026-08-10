Antakya'nın Mozaikleri Sergisi - Son Dakika
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Antakya'nın Mozaikleri Sergisi

Antakya\'nın Mozaikleri Sergisi
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Antakya ve Defne'den çıkarılan mozaik ve heykel replikaları, yeni sergide sanatseverlerle buluştu.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 1932-1939 tarihleri arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda çıkarılarak çeşitli yollarla yurt dışında götürülen ve müzelerde sergilenen 27 mozaik ile 2 heykelin replikaları "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisinde sanat severlerle buluşuyor.

Ana vatana 1939 yılında katılan Hatay'da 1932 ile 1939 yılları arasında Antakya ve Defne ilçelerinde çeşitli gruplar ve üniversiteler tarafından arkeolojik kazılar yapıldı. Tarihe ışık tutan kentte 7 yıl süren kazı çalışmalarının ardından eski dönemlere ait tarihi eserler gün yüzüne çıkartıldı. Gün yüzüne çıkartılan eserler, kazı yapan çeşitli üniversiteler ve gruplar tarafından çeşitli yollarla yurt dışına çıkartıldı. Hatay'da yaşayan vatandaşlarda kültür bilinci oluşturmak amacıyla Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antakya Sanat Müzesi Derneği iş birliği yapılarak "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisi açıldı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, farklı ülkelerin müzelerinde gösterime sunulan 27 adet replika mozaik ve 2 adet replika heykel yer alıyor. Cemil Meriç İl Kütüphanesi'nde sergilenen eserler, bölgenin zengin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, sanatseverleri Antakya'nın tarihiyle ilgili bilinçlendirmek ve ufuk açmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirterek, "Antakya'nın yerinden edilmiş mirası ve dağılmış bir geçmişini birleştirme noktasında Antakya Sanat Müzesi Derneği ile işbirliği yaparak burada 27 adet mozaik ve 2 adet replika heykeli sanatseverlere sunduk. Buradaki amacımız kültürel mirası gelecek kuşaklara taşımak. Antakyalı gençlerimizle kültür bilincini oluşturmak ve Antakya'nın geçmişiyle geleceği arasında bir hafıza kurmaktır. 1932 ve 1939 yılları arasında çeşitli konsorsiyum ve üniversiteler tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan eserler şu anda farklı ülkelerin farklı şehirlerinde bulunan müzelerde milyonlarca insanın beğenisine sunuluyor. Buradaki bizim yapmış olduğumuz bu replika sergiyle Hataylı sanatseverlere bu çeşitli müzelerde bulunan eserleri burada ziyaretlerinde görebiliyorlar. Antakya'nın tarihiyle ilgili bilinçlendirerek ve kendilerine geleceğe karşı bir ufuk açmak için bu sergiyi düzenledik" dedi.

"Sergimizin amacı yurt dışına çeşitli yollarla çıkartılan eserlerin Hataylı sanatseverlerle buluşturmak"

Antakya'nın tarihteki değerine ve önemine değinen Dinç, "Genelde bu mozaikler Antakya ve Defne'de evlerin ve villaların tabanlarında bulunan zaman mitolojisini anlatan, zamanın hayata bakış açısını ve sanat estetiğini yansıtan mozaiklerdir. 27 adedini replika olarak burada biz sergiliyoruz. Bu eerlerin benzerlerinin orjinalleri Hatay Arkeoloji Müzesi'nde de bulunmakta. Buradaki bizim sergimizin amacı yurt dışına çeşitli yollarla çıkartılan eserlerin Hataylı sanatseverlerle buluşturmak. O müzelerde de zaten buranın menşei olarak belirtilmektektedir. Antakya ve Defne'deki lokasyonlardan çıkartıldığı bilinmekte ve bilimsel kaynaklar da zaten bunu doğrulamakta. Antakya, tarih hazine sandığının en kıymetli mücevheri. Burası medeniyetler şehri ve kültürün başkenti. Dostluk, barış ve kardeşlik şehri. Biz burada binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz ve birlikte yaşama kültürünü dünyaya en iyi gösteren şehrimiz 2023 yılında depremlerinde şehrimiz zarar gördü. Fakat devlet ve millet iş birliğiyle şu anda şehrimiz ayağa kalkma noktasında çok önemli çalışmalar yaptı. Tarihi alanlarımız, turistik alanlarımız bu noktada arkeolojik alanlarımız bakanlığımız tarafından ve İl Kültür Müdürlüğümüz tarafından tarihi alanlarımızın korunması, restore edilmesi noktasında çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalarla birlikte bizler misafirlerimizi Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antakya'nın Mozaikleri Sergisi - Son Dakika

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