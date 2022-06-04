Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı

04.06.2022 12:00
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı

CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nin 5'incisi dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman ile açılış yaptı.

CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nin 5'incisi dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman ile açılış yaptı. Bugüne kadar sayısız orkestra ve isimle aynı sahneyi paylaşan Butman'a büyülü sesiyle Fantine ve 1999 yılında kurulan ve birbirinden yetenekli müzisyenlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası eşlik etti. Sanatseverlerin saatler öncesinden doldurduğu festival alanındaki rengarenk ışıklar ise görsel şölen oluşturdu.

Akdeniz ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde, 3-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 5. Akra Caz Festivali, saksafon sanatçısı Igor Butman'ın, Moskova Caz Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserle başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Yekta Kopan, "Bir kez daha bu festivalde buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte 5 yılı geride bıraktık. Artık uluslararası arenada bilinirliği artmış, sesi buradan dünyaya yayılan bir festivalimiz var. Geçtiğimiz yıl festivalin tüm geliri ile Manavgat'ta bir hatıra ormanı oluşturuldu. İşte Akra Caz Festivali, bu şekilde şehre dokunduğu için gerçek anlamda Antalya'nın festivali" diyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Geçen yıllarda da Akra Caz sahnesinde cazseverlere unutulmaz anlar yaşatan Igor Butman, konsere seyircileri Türkçe selamlayarak başladı. Butman, "Birkaç gündür buradayız. Dünyaca ünlü caz yarışmalarında sayısız ödülleri bulunan sanatçılardan kurulu orkestramız ile böyle harika bir seyirci için çalmak paha biçilmez" dedi.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Antalyalı sanatseverlerin saatler öncesinden doldurduğu festival alanında, davetliler müziğin ritmine tempo tutarak ayak uydurdu. Sahnenin yanına kadar gelip orkestranın müziğine, solistlerin şarkılarına eşlik eden Antalyalılar, unutulmaz bir gece yaşayarak caz müziğe doydu. Modern ve klasik cazın yanı sıra funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlanan performanslar ile festival katılımcıları kendilerini adeta renkli bir müzikal yolculuğunun içinde buldu. Sanatseverler, açılış konserinde muhteşem bir sahne performansına imza atan Butman, Fantine ve Moskova Caz Orkestrası'nı dakikalarca ayakta alkışladı.

IMANY KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

Akra Hotels tarafından 3- 18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu 5. Antalya Akra Caz Festivali, 4 Haziran'da derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany konseriyle devam edecek.

KAPANIŞ KONSERİ FAZIL SAY'DAN

Festival, 17- 18 Haziran tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak. Sanatçının, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve 'Portreler' ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say'a usta müzisyen Bülent Evcil (flüt) eşlik edecek.


Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı
YORUMLAR
500
'Kapadokya Kültürel Miras Festivali' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımı ile başladı 'Kapadokya Kültürel Miras Festivali' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımı ile başladı Aizanoi Kısa Film Festivali başladı Aizanoi Kısa Film Festivali başladı
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Akra Caz Festivali, Igor Butman'la başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement