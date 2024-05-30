Antalya Akra Caz Festivali'nde Igor Butman sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Akra Caz Festivali'nde Igor Butman sahne aldı

Antalya Akra Caz Festivali\'nde Igor Butman sahne aldı

Antalya'da düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde konser verdi. Konserde Butman'a, Larisa Dolina ve Moskova Caz Orkestrası eşlik etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük beğeni topladı. Festival, Azerbaycanlı piyanist Aziza Mustafa Zadeh'in konseriyle devam edecek ve 12 Haziran'da sona erecek.

30.05.2024 00:06
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Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Konserde Butman'a, Rus caz ve halk sanatçısı Larisa Dolina ile Moskova Caz Orkestrası eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, beğeni topladı.

Festival, 31 Mayıs'ta "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh'in konseriyle devam edecek.

Festival, 12 Haziran'da son bulacak.

Kaynak: AA

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