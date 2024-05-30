Antalya Akra Caz Festivali\'nde Igor Butman sahne aldı

Kültür Sanat

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Konserde Butman'a, Rus caz ve halk sanatçısı Larisa Dolina ile Moskova Caz Orkestrası eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, beğeni topladı.

Festival, 31 Mayıs'ta "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh'in konseriyle devam edecek.

Festival, 12 Haziran'da son bulacak.