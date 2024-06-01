Antalya Akra Caz Festivali'nde Kerem Görsev Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Akra Caz Festivali'nde Kerem Görsev Sanatseverlerle Buluştu

Antalya Akra Caz Festivali\'nde Kerem Görsev Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde piyanist ve besteci Kerem Görsev, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde konser verdi. Festivalde çağdaş cazın yanı sıra farklı tarzları da harmanlayan performanslar sergilendi. Görsev, yeni albümü 'Lost Ghost'u ve sevilen bestelerini seslendirdi. Ayrıca, hayatını kaybeden madenciler için bestelediği 'Requiem For Soma' eserine de yer verdi. Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

01.06.2024 23:53
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Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sahne aldı.

Sahnede Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen eşlik etti.

Konserde Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"u ve sevilen bestelerini seslendirdi.

Görsev konserde, hayatını kaybeden madenciler için bestelediği "Requiem For Soma" eserine de yer verdi.

Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek.

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Akra Caz Festivali'nde Kerem Görsev Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Akra Caz Festivali'nde Kerem Görsev Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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