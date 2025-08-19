Antalya Antika Pazarı Nostalji Sunuyor

Antalya'da kurulan antika pazarı koleksiyonerler ve antika meraklılarını bir araya getiriyor.

Muratpaşa ilçesinde her ayın ikinci haftasında kurulan pazara gelen antika tutkunları, yaklaşık 5 bin antika ürünü hem satıyor hem de sergiliyor. Uzun yıllar önce üretilmiş ve kullanılmış ürünlerle dolu pazar yerini ziyaret edenler, nostaljik zaman geçirmenin de keyfini yaşıyor.

Pazara gelenler antika saat, gaz lambaları, bakır ev eşyaları, kilim, eski para ve biblolar olmak üzere binlerce ürünü bir arada görme fırsatı buluyor.

Antika tutkunları koleksiyonlarına yeni ürünler kazandırırken, ziyaretçiler taş plakta çalan gramofonlardan yükselen müzikle eski eşyalar arasında geçmişe yolculuk yapıyor.

Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Karagöz, AA muhabirine, antika tutkunlarıyla bir araya geldikleri pazarda antika eserlerin hem satıldığını hem de sergilendiğini söyledi.

Havanın sıcak olmasına rağmen antika satıcıları ve ziyaretçilerin ilgisinin çok iyi olduğunu belirten Karagöz, "Pazarı gezen misafirlerimiz ve müşterilerimiz nostalji ürünleri, antika eserleri, vintage (geçmiş yıllarda imal edilen bir ürün) ve hediyelik eşyalardan tutun da birçok ürünü bir arada bulabiliyorlar. Asıl amacımız antikayı sevdirmek. Antika severler çoğaldıkça buradaki faaliyetlerde daha güzel olacak." dedi.

Karagöz, pazarda Osmanlı dönemine ait bakır, pirinç ve porselen türü antika eserlerin yanı sıra Cumhuriyet Dönemi'nin başlangıcındaki eserlerin satıldığını ve sergilendiğini kaydetti.

Pazarı gezen ziyaretçilerin geçmişe gittiğini ve duygusal anlar yaşadığını dile getiren Karagöz, şunları söyledi:

"Ziyaretçiler tezgahta mesela sarı fincan görüyor, 'Annemin evinde, babaannemin evinde vardı' gibi diyaloglar duyuyoruz ve eski günlerini anımsıyorlar, eski günlere gittiklerini görebiliyoruz. Yani buraya gelen ziyaretçiler eski günlerini tekrar yaşıyor. Pazarı kurmaktaki amacımız antikayı yeniye taşıyıp yeniden yaşatmak. Pazarda antika severler bir ürünü bulmak istediklerinde buraya geliyor ve onlara yardımcı oluyoruz. Antika pazarında ürünlerin vintage ve nostalji ürünleriyle birlikte yaklaşık 5 bin çeşit ürün var."

"Antika kültürdür, gelenektir, görenektir"

Antikacı İbrahim Çakmak ise çocukluğundan beri antika merakının olduğunu ve son 7 yıldır antika eserleri toplamaya başladığını ifade etti.

Antikanın içerisinde tarih ve kültürün yattığını kaydeden Çakmak, "Antikalar kültürümüzü yansıtan eserlerdir. Pazarlar insanları sosyalleştiriyor, kültürümüzü tanımamızı ve yaşatmamızı sağlıyor. Antika kültürdür, gelenektir, görenektir ve bunu pazarlarda insanlara sunuyoruz. İnsanlar da antikaya değer vermesini ve ziyaret etmelerini istiyoruz. Tezgahımın önüne gelip, 'Annem bu tepsilerde şöyle börek yapardı, tencerelerde dolma yapardı' deyip ağlayan insanlar gördüm. Çünkü çocukluğunda ve gençliğinde yaşadıklarını burada tekrar yaşatıyoruz." diye konuştu.

Pazarı ziyaret eden 10 yaşındaki Aren Kutluer de 3 yıldır antika koleksiyonu yaptığını ve bu nedenle yeni ürünler almak için pazarı ziyaret ettiğini dile getirdi.