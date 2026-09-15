Antalya'da 50 yıllık bıçak ustası çırak bulamıyor, mesleği sürdürecek kimse yok - Son Dakika
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Antalya'da 50 yıllık bıçak ustası çırak bulamıyor, mesleği sürdürecek kimse yok

Antalya\'da 50 yıllık bıçak ustası çırak bulamıyor, mesleği sürdürecek kimse yok
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Antalya'da 50 yıldır bıçakçılık yapan 63 yaşındaki Mehmet Şakar, Demirciler Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik dükkanında geleneksel yöntemlerle bıçak üretmeyi sürdürüyor. Şakar, çırak yetişmediği için mesleğin kendisinden sonra devam edecek kimsesi olmadığını söyledi.

Antalya'da bıçakçılık mesleğini 50 yıldır sürdüren 63 yaşındaki Mehmet Şakar, geleneksel yöntemlerle ürettiği bıçaklarla hem ailesinin meslek mirasını yaşatıyor hem de unutulmaya yüz tutan zanaatı gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Atalarından gelen bıçakçılık mesleğine çocukluğunda ilgi duyan Şakar, mesleğe 13 yaşında babasının atölyesinde adım attı.

Demirciler Çarşısı'nda babasından miras kalan yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında bıçak üretip bileyleyen Şakar, geleneksel ve modern yöntemleri harmanlayarak zanaatını icra ediyor.

Şakar, AA muhabirine, mesleğe zor şartlarda kısıtlı imkanlarla başladığını, babasının kendisi için hem usta hem de öğretmen olduğunu ifade etti.

Dedesinden ve babasından kalan bıçakçılık mesleğini yaşatmaya çalıştığını ve severek yaptığını belirten Şakar, "50 yıldır bıçakçılık mesleğimi sürdürüyorum. Bıçakçılık mesleğini eskiden yapanların sayısı çoktu ama şimdi yapan çok az kişi kaldık, artık çırak da yetişmiyor. Teknoloji ilerleyince, üretim fabrikasyona dönünce işlerimiz azaldı. Bu mesleği benden sonra yapacak kimse yok, mesleğimizin devam etmesini istiyorum." dedi.

Şakar, bıçak yapımının zahmetli bir süreç olduğunu anlattı.

Kaliteli bir ürün ortaya çıkarmak için çeliğin seçilmesinden ısıtılmasına, dövülmesinden bilenmesine kadar birçok aşamadan geçtiğini ifade eden Şakar, en az 15 günde el yapımı bir bıçak ürettiğini kaydetti.

Bıçakçılığın kendisi için yalnızca geçim kaynağı olmadığını söyleyen Şakar, mesleği aynı zamanda ailesinden kalan bir miras olarak gördüğünü dile getirdi.

Geleneksel zanaatların yaşatılması için gençlerin mesleğe yönelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şakar, "Bu işlerde çalışırsan, emek verirsen ekmek var. Ben 14, 15, 16 yaşlarında çıraklar istiyorum. Daha büyük yaşlardakileri bükemem, eğitemem. Bugün bana ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğu gelse onu dört dörtlük bir usta yaparım, o da Türkiye'nin her yerinde bu mesleği yapar gül gibi de evini geçindirir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 50 yıllık bıçak ustası çırak bulamıyor, mesleği sürdürecek kimse yok - Son Dakika

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