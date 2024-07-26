Antalya'da 9. Kaleiçi Oldtown Festivali düzenlenecek

Kültür Sanat

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali, 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesince organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, festival ile kültür turizmine katkıda bulunduklarını belirtti.

Antalya'nın kitle turizminde dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geldiğini ifade eden Uysal, "Yıl boyunca turizmin devam ettiği Kaleiçi, bir kent vizyonudur. Artık canlı bir Kaleiçi görmek bizler için gurur verici." ifadelerini kullandı.