Antalya'da 'Attila' Operası Prömiyeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 'Attila' Operası Prömiyeri

Antalya\'da \'Attila\' Operası Prömiyeri
07.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Attila', 9 Haziran'da Antalya'da prömiyer yaparak 33. Uluslararası Aspendos Festivali'ni açacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan "Attila" operası, 33'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin de açılış eseri olacak.

Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan, dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri "Attila" operası, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

Görkemli sahne tasarımı, güçlü müzikal yapısı, etkileyici koro sahneleri ve kalabalık solist kadrosuyla dikkati çeken, orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini Mahir Seyrek'in gerçekleştireceği yapım, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonunun son prömiyerinde, ikinci kez 9 Haziran'da Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Rejisör Günsoy, AA muhabirine, "Attila"nın, Verdi'nin ilk dönem operalarından biri olduğunu söyledi.

Eserin süresinin çok uzun olmadığını ama o kısa süre içinde çok güzel melodileri olan çok ateşli ve coşkulu bir opera olduğunu belirten Günsoy, "Türkiye'de çok sık sahnelenen bir Verdi operası değil. O bakımdan eser Antalya prömiyerini yapacak. İzmir Operası'nda sahnelediğimizde de İzmir prömiyerini yapmıştı. Hem Antalya'ya hem İzmir seyircisine ilk defa bu operayı tanıtmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Günsoy, eserin İzmir'de iki sezon kadar sahnelendiğini ve ilginin yüksek olduğunu dile getirdi.

"Attila"yı, "Tosca" operası ile yer değiştirdiklerini anlatan Günsoy, "Biz Antalya'dan Tosca'yı aldık, Attila operasını da buraya yolladık. Umarım burada da en az İzmir'deki kadar ilgi gösterir sevgili seyircilerimiz." ifadesini kullandı.

"Attila" operasının gelecek yıl temsile devam edeceğine işaret eden Günsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bu sezon 6 Haziran'da ilk temsilini yaptı, ikinci temsilini 9 Haziran'da yapacak. Ama Attila, eylülün 12'sinde Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olacak. Ondan sonra da sezon içinde Antalya Devlet Opera ve Balesinde sahnelenecek. Attila'nın son günlerine odaklanmış bir eser."

Eserin konusu

Giuseppe Verdi'nin 1846'da bestelediği "Attila", yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde, güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor.

Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Sezonun son prömiyeri olan üç perdelik "Attila" operası, 9 Haziran saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Aspendos, Antalya, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Attila' Operası Prömiyeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:46:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Attila' Operası Prömiyeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.