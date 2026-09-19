Antalya’da "Gaziler Günü" çeşitli programlarla kutlandı - Son Dakika
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Antalya’da "Gaziler Günü" çeşitli programlarla kutlandı

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Antalya’da "Gaziler Günü" çeşitli programlarla kutlandı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Milletimize, devletimize daha büyük bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Milletimize, devletimize daha büyük bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı ile Mareşal rütbesinin verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antalya'da anma töreni ve çeşitli programlar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ile muharip gaziler, şehit yakınları ve emniyet teşkilatı dernekleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla sona erdi. Törenin ardından Vali Hulusi Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleri ve gazilerle bir araya geldi. Program kapsamında Muratpaşa Camii'nde aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak lokma tatlısı ikram edildi.

"Bu yürüyüşümüz devam edecek"

Gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemekte Gaziler Günü'nün Türk milleti açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, II. Viyana Kuşatması'nın ardından Türk milletinin yaklaşık 250 yıl boyunca geri çekilmek zorunda kaldığını belirterek, yüzlerce yıllık vatan topraklarının kaybedildiğini ifade etti. Sakarya Meydan Muharebesi'yle bu geri çekilişe son verildiğini vurgulayan Vali Şahin, "Karşımızdaki güçlerin temel hedefi bizi Orta Asya steplerine geri göndermekti. Ordumuzu çok kısa bir süre önce yeniden kurmamıza rağmen Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu hayasızca akını durdurduk. Bu yüzden bugünü asla unutmuyor; bizlere bu günleri hediye eden gazilerimizi, şehitlerimizi ve o nesli rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümeye devam edeceğini belirten Vali Şahin, "Bu yürüyüşümüz devam edecektir. Hakkımız olanı almaya ve milletimize, devletimize daha büyük bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz ve milli ruhumuz devam etsin. İşte bugünler bunun için değerli, sizler bunun için çok kıymetlisiniz. Gaziler Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, gaziler ve aileleriyle sohbet etti. Düzenlenen programlara ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, KKTC Başkonsolosu Aslı Erkmen, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüHulusi ŞahinKültür SanatEtkinliklerAntalyaSon Dakika

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