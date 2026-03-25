Antalya'da Her Yaşta Sanat Çalıştayı

25.03.2026 17:40
Yaşlılar Haftası kapsamında Antalya'da 'Her Yaşta Sanat' çalıştayı düzenlendi.

Antalya'da Yaşlılar Haftası kapsamında, ileri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla "Her Yaşta Sanat" çalıştayı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Proje Yöneticisi ve Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Eroğlu, programdaki konuşmasında, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi ve buna bağlı araştırma uygulama birimlerinin katkılarıyla projenin hazırlandığını söyledi.

İleri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu, "Yaşlılar bizim kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 'Her Yaşta Sanat' sloganı ve 'Gelenekselimiz Geleceğimizdir' ilkesiyle etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Çalıştayda hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel sanat dallarının tanıtıldığını kaydeden Eroğlu, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kültürel mirasın katılımcılarla buluşturulduğunu belirtti.

Sanatta yaşın ve sınırın olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Sanat evrenseldir. Bu projeyi yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda sosyal bir görev olarak görüyoruz. Etkinlikte katılımcılar geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Bazı katılımcılar geçmişte kullanılan keçe ve dokuma gibi ürünlerle nostaljik bir deneyim yaşadı." diye konuştu.

Eroğlu, yaklaşık 50 öğrencinin öğretici olarak görev aldığı çalıştaya 200'e yakın kişinin katıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
