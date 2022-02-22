Üye Girişi
Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek - Son Dakika

Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek

22.02.2022 11:38
Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını 26 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını 26 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait opera, Yiğit Günsoy rejisiyle bu sezon son kez sahnelenecek.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserlerinden "Madama Butterfly"da, orkestrayı şef Tulio Gagliardo yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Eserde "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin ve "Goro"yu Devrim Demirel canlandıracak.

Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eser, Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alıyor.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Şubat saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

YORUMLAR
500
Antalya'da 'Madama Butterfly' operası sahnelenecek Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Çello Yıldızları (Alaturka)' konseri Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları (Alaturka)" konseri

Giacomo Puccini, Uzak Doğu, Antalya, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Madama Butterfly' operası sahnelenecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da "Madama Butterfly" operası sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement