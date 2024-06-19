Antalya'da Ören Yerleri ve Müzeler Gece Müzeciliği Uygulamasıyla Ziyaretçilerini Ağırlıyor

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ZEHRA TEKECİ - Antalya'da ören yerleri ve müzeler, "Gece Müzeciliği" uygulamasıyla hava karardıktan sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan kent, doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

Bölgenin eşsiz tarihi yerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Gece Müzeciliği" uygulamasıyla 15 Haziran'dan itibaren ziyarete açıldı.

Müzeler ile görkemli yapıları, cadde ve sokakları ışıklandırılan ören yerleri, gün batımından sonra da misafirleri ağırlamaya başladı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, gündüz deniz-kum-güneş tatilini tercih eden yerli ve yabancı turistler akşam serinliğinde ören yerlerini ziyaret edebiliyor.

Gece müzeciliği kapsamında Aspendos ve Patara antik kentleri saat 00.00'a, Side ise 23.00'e kadar ziyarete açık hale getirildi.

Alanya Kalesi ile Perge, Phaselis, Olympos, Limyra ve Myra antik Kentleri de 21.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca, Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Side Arkeoloji Müzesi de 21.00'e kadar tarih meraklılarını ağırlıyor.

Uygulama kapsamda aydınlatma çalışmaları tamamlanan Side Antik Kenti'nde ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor. Antik kentin aydınlatılan görkemli yapılarını yıldızlar eşliğinde seyretme imkanı bulan ziyaretçiler, ören yerinin büyülü atmosferinde keyifli vakit geçiriyor.

Çalışmalar geçen yıl başladı

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, Side Antik Kenti'nin "Gece Müzeciliği" uygulaması için en önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Düzenlemeyle ilgili çalışmalara 2023'te başladıklarını anlatan Alanyalı, "Bakanlığımızın desteyle geçen yıl bunun altyapısını hazırlamaya başladık. Side çok turist alan bir yer fakat gündüzleri hava çok sıcak. Turizmin en yoğun olduğu aylar da yaz ayları olduğundan ziyaretçilerin gece de gezebilmeleri, gündüz denizden ve kumdan daha fazla faydalanmaları için gece müzeciliğinin çok faydalı olduğunu gördük. Bunun meyvelerini de almaya başladık." diye konuştu.

"Side'nin çok başarılı olduğunu düşünüyorum"

Alanyalı, modern yaşamla iç içe bir antik kent olan Side'nin yapılan aydınlatmayla gece saatlerinde daha da büyleyici bir atmosfere kavuştuğunu kaydetti.

Side'nin şu ana kadar karşılama merkezinden başlayarak anıtsal giriş kapısı, B caddesi ve gymnasiuma (atletlerin beden eğitimi için düzenlenmiş büyük bina) kadar gelen hattın aydınlatıldığını belirten Alanyalı, "Side'de ziyaretçiler özellikle hamam, gymnasium ve çeşme yapıları ile anıtsal caddeleri gece gezme fırsatı da yakaladı. 'Gece Müzeciliği' uygulamasının turizm açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamanın çıkış noktası kentlerin daha çok ziyaret edilmesi, ziyaretçi potansiyelinin arttırılmasıydı. Bu konuda Side'nin çok başarılı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.