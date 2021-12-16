Antalya'da 'Queenz Of Piano' rüzgarı - Son Dakika

Antalya'da 'Queenz Of Piano' rüzgarı

ANTALYA - Müziği ve mizahı birleştiren dünyaca ünlü piyano ikilisi "Queenz Of Piano" klasik ve pop müzik arasındaki sınırlarda dolaştıkları performansıyla 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Gece boyunca çoğunlukla Türkçe konuşan Piyanonun Kraliçeleri; Türk Marşı, ninni ve oyun havası seslendirip dans ederek, dinleyicilere çok renkli ve bol sürprizli bir gece yaşattılar.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli sanat etkinliklerinden olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, üçüncü konserinde klasik, pop, rock ve film müziklerini kendilerine has tarzlarıyla seslendiren 'Queenz Of Piano' yu ağırladı.

"Türkçe konuştular"

Antalya'ya gelmeden Türkçe öğrenmeye başladıklarını söyleyen ikilinin seyircilerle çoğunlukla Türkçe konuşması ve Türk Marşı seslendirmesi gecenin ilk sürprizi oldu.

"Queenz Of Piano, Türkiye'de doğdu"

Queenz Of Piano'nun Türkiye'de başladığını söyleyen Jennifer Rüth, kendi bestesi olan Two Roads adlı eseri seslendirmeden önce Türkçe olarak yaptığı konuşmasında "Önemli anlar her şeyi değiştiren kararlara yol açar. Türkiye'de böyle bir anım oldu. Queenz Of Piano'nun aslında burada başladığını biliyor muydunuz? Okulu bitirdikten hemen sonra tatil için İstanbul'a gittim ve Yerebatan Sarnıcını ziyaret ettim. Suya bozuk para attım ve bir dilek tuttum. En büyük hayalim piyanist olmaktı. Harika bir piyanist olmak değil; sadece Almanya'da birkaç küçük konser vermek yeterliydi. Şimdi böyle güzel bir salonda, piyanist olarak Türkiye'deyim ve bu gece burada olduğum için müteşekkirim" dedi.

"Oyun havası çalıp dans ettiler"

Müziği mizahla birleştiren ikili; sevinç, öfke üzüntü gibi duyguların farklı ülkelerde nasıl yaşandığını besteler ve tiyatral bir dille anlattıkları bölümde salonda kahkaha fırtınası estirdi. Kraliçeler bu bölümde, oyun havası çalıp dans etmeyi de ihmal etmedi.

"Ninni söylediler"

Konser boyunca seyircileriyle iletişim halinde olan Piyanonun Kraliçeleri; dans ettikleri, farklı enstrümanlar çaldıkları şarkılar, söyledikleri renkli ve kendilerine özgü sahne şovlarıyla seyircilerden tam not aldılar. Muhteşem konserlerini ninni ile sonlandıran ikili, dakikalarca ayakta alkışlandı. Piyanonun Kraliçeleri'ne gecenin sonunda, festivalin idari direktörü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.